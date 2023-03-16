Аксёнов пообещал, что Россия не отдаст Крым Украине

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава республики Крым, Сергей Аксенов, заявил, что Украина не сможет вернуть Крым, так как полуостров защищен фортификационными сооружениями. Он добавил, что Крыму ничего не угрожает, поскольку власти полуострова приняли все необходимые меры для его защиты.

"Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются", — заявил глава республики в эфире телеканала "Крым 24".

Аксенов также отметил, что украинские беспилотники используются для разведки обороны полуострова. Глава республики сообщил, что ведущиеся на Крыму фортификационные работы контролируются властями и ведутся с использованием передовых технологий.

После завершения работ планируется организовать экскурсии по линиям обороны.