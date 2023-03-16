Общая ситуация в Бахмуте (Артёмовске) для ВСУ почти критическая и стремительно ухудшается. Об этом пишут в аналитической записке киевские военные эксперты.
Они отмечают, что основные трассы фактически отрезаны, остаётся последняя дорога, которая уже простреливается российскими военными.
Также ожесточённые бои идут на юге — в районе Хромового, там ситуация стремительно ухудшается, а некоторые позиции переходят из рук в руки чуть ли не каждый час. Городские бои ведутся на юго-западных окраинах населённого пункта.
Русские давят с Забахмутки преимущественно силами артиллерии и диверсионных групп. ВСУ периодически пытаются проводить рейдовые набеги на потерянный берег реки Бахмутка.
"Цена обороны Бахмута для Украины максимально высока!" — заключают украинские военные аналитики.
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