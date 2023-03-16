Киевские эксперты: ситуация для ВСУ в Бахмуте почти критическая и стремительно ухудшается

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Общая ситуация в Бахмуте (Артёмовске) для ВСУ почти критическая и стремительно ухудшается. Об этом пишут в аналитической записке киевские военные эксперты.

Они отмечают, что основные трассы фактически отрезаны, остаётся последняя дорога, которая уже простреливается российскими военными.

Также ожесточённые бои идут на юге — в районе Хромового, там ситуация стремительно ухудшается, а некоторые позиции переходят из рук в руки чуть ли не каждый час. Городские бои ведутся на юго-западных окраинах населённого пункта.

Русские давят с Забахмутки преимущественно силами артиллерии и диверсионных групп. ВСУ периодически пытаются проводить рейдовые набеги на потерянный берег реки Бахмутка.

"Цена обороны Бахмута для Украины максимально высока!" — заключают украинские военные аналитики.