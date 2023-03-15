Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный провёл разговор с начальником Объединённого штаба ВС Франции Тьери Бюркару и пожаловался на непрерывные атаки российской армии.
"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", — написал главком в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские солдаты героически сопротивляются. Ситуацию Залужный назвал сложной, но контролируемой. Он добавил, что также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных.
Ранее сегодня боевики ВСУ попытались провести разведку боем в Запорожской области, но получили достойный отпор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.