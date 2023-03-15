Главком ВСУ Залужный: атаки армии России не прекращаются по всему фронту

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный провёл разговор с начальником Объединённого штаба ВС Франции Тьери Бюркару и пожаловался на непрерывные атаки российской армии.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", — написал главком в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские солдаты героически сопротивляются. Ситуацию Залужный назвал сложной, но контролируемой. Он добавил, что также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных.

Ранее сегодня боевики ВСУ попытались провести разведку боем в Запорожской области, но получили достойный отпор.