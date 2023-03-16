Президент Польши: Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29 в ближайшие дни

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польский лидер Анджей Дуда сказал, что в ближайшие дни Варшава поставит Киеву первые четыре военных самолёта МиГ-29.

"Можно смело отметить, что мы направляем Украине МиГи", — подчеркнул президент после встречи с главой Чехии Петром Павелом.

Остальные истребители, которые Польша пообещала передать ВСУ, проходят сервисный осмотр, сообщил Дуда. По его словам, Киев получит эту технику в скором времени.

Как напомнил руководитель государства, её Варшаве поставила Германия. Военные самолёты МиГ-29 до сих пор являются частью противовоздушной обороны, добавил президент. Однако он предупредил, что армия перестанет их использовать через несколько лет.

Известно, что Польша станет первой страной, которая с начала вооружённого конфликта публично отправит Украине истребители.