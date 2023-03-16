Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков заявил, что Россия должна снять свой фильм об отравлении Навального*: "Сверхнекомпетентность"
ВКС России применяют планирующие бомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2" в зоне СВО
Сивков: Провал весеннего наступления будет означать военный и политический крах Украины
КП: напасть в виде кори накрывает накрывает российские регионы
Суд наложил арест на имущество и счета блогера Лерчек
Киевские эксперты: ситуация для ВСУ в Бахмуте почти критическая и стремительно ухудшается
Самую дешёвую дачу за 200 тысяч рублей обнаружили в Подмосковье
Боец "Цербер" ВС РФ заявил, что ликвидировал польскую снайпершу в зоне СВО на Украине
Садальский считает, что санкции Запада пошли России на пользу: "Несколько лет перетопчемся"

Президент Польши: Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29 в ближайшие дни

0:57
Силовые структуры

Польский лидер Анджей Дуда сказал, что в ближайшие дни Варшава поставит Киеву первые четыре военных самолёта МиГ-29.

Президент Польши: Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29 в ближайшие дни

"Можно смело отметить, что мы направляем Украине МиГи", — подчеркнул президент после встречи с главой Чехии Петром Павелом.

Остальные истребители, которые Польша пообещала передать ВСУ, проходят сервисный осмотр, сообщил Дуда. По его словам, Киев получит эту технику в скором времени.

Как напомнил руководитель государства, её Варшаве поставила Германия. Военные самолёты МиГ-29 до сих пор являются частью противовоздушной обороны, добавил президент. Однако он предупредил, что армия перестанет их использовать через несколько лет.

Известно, что Польша станет первой страной, которая с начала вооружённого конфликта публично отправит Украине истребители.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
ВКС России применяют планирующие бомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2" в зоне СВО
Сивков: Провал весеннего наступления будет означать военный и политический крах Украины
КП: напасть в виде кори накрывает накрывает российские регионы
Суд наложил арест на имущество и счета блогера Лерчек
Киевские эксперты: ситуация для ВСУ в Бахмуте почти критическая и стремительно ухудшается
Президент Польши: Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29 в ближайшие дни
Самую дешёвую дачу за 200 тысяч рублей обнаружили в Подмосковье
Боец "Цербер" ВС РФ заявил, что ликвидировал польскую снайпершу в зоне СВО на Украине
Садальский считает, что санкции Запада пошли России на пользу: "Несколько лет перетопчемся"
Спикер ВВСУ Игнат заявил о невозможности ПВО Украины сбивать "Кинжалы" и "Искандеры" ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников