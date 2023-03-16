Польский лидер Анджей Дуда сказал, что в ближайшие дни Варшава поставит Киеву первые четыре военных самолёта МиГ-29.
"Можно смело отметить, что мы направляем Украине МиГи", — подчеркнул президент после встречи с главой Чехии Петром Павелом.
Остальные истребители, которые Польша пообещала передать ВСУ, проходят сервисный осмотр, сообщил Дуда. По его словам, Киев получит эту технику в скором времени.
Как напомнил руководитель государства, её Варшаве поставила Германия. Военные самолёты МиГ-29 до сих пор являются частью противовоздушной обороны, добавил президент. Однако он предупредил, что армия перестанет их использовать через несколько лет.
Известно, что Польша станет первой страной, которая с начала вооружённого конфликта публично отправит Украине истребители.
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