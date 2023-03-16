Украина активно готовится к контрнаступлению, для которого Польша обещала передать свои истребители МиГ-29. А авиация — это оружие, которое изменяет правила боёв. Об этом рассказал полковник украинской армии Пётр Черник в интервью ТСН.
Эксперт заявил, что не сомневается в будущем контрнаступлении. Вопрос, по его мнению, лишь в том, когда оно начнётся.
"По-настоящему большие операции нуждаются в абсолютной тишине. Никто не видел Харьковской операции, но она всё же сложилась, — заметил военный.
Он также заявил, что следующая выигрышная стратегия будет на сто процентов уникальна, добавив при этом, что спрогнозировать её сейчас невозможно.
"Моя собственная философия победы — терпение и здравый смысл. Кто лучше скроет свои намерения, тот и будет иметь лучшую динамику на поле битвы", — заключил Черник.
Ранее российский военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что слова Киева о подготовке наступления на том или ином направлении могут быть элементом информационной игры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.