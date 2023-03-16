Украинский полковник Черник: следующее контрнаступление ВСУ будет "уникальным"

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина активно готовится к контрнаступлению, для которого Польша обещала передать свои истребители МиГ-29. А авиация — это оружие, которое изменяет правила боёв. Об этом рассказал полковник украинской армии Пётр Черник в интервью ТСН.

Эксперт заявил, что не сомневается в будущем контрнаступлении. Вопрос, по его мнению, лишь в том, когда оно начнётся.

"По-настоящему большие операции нуждаются в абсолютной тишине. Никто не видел Харьковской операции, но она всё же сложилась, — заметил военный.

Он также заявил, что следующая выигрышная стратегия будет на сто процентов уникальна, добавив при этом, что спрогнозировать её сейчас невозможно.

"Моя собственная философия победы — терпение и здравый смысл. Кто лучше скроет свои намерения, тот и будет иметь лучшую динамику на поле битвы", — заключил Черник.

Ранее российский военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что слова Киева о подготовке наступления на том или ином направлении могут быть элементом информационной игры.