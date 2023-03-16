Леонков: пока ВСУ готовятся к двойному наступлению, РФ сорвала хитрый план США атаковать Крым

Вашингтон и НАТО хотели понять, сколько ПВО мы вывели с Крыма. Поскольку атаки "Хаймарсов" и БПЛА привели к тому, что ВС РФ ликвидировали все бреши в своей противовоздушной обороне.

Отсюда и провокация с дроном MQ-9 Reaper, который ударный, а не разведывательный.

Когда США говорят, что беспилотник выполнял разведывательный полет, они врут, в интервью "Украина.ру" сказал военный аналитик Алексей Леонков.

"План этой провокации заключался в том, что боевой беспилотник однозначно должен был вызвать реакцию наших комплексов ПВО. А где-то в море летающий самолет-разведчик зафиксировал бы, какие наши ЗРК включились бы. Они бы сравнили, сколько комплексов было в Крыму месяц назад, когда были активные атаки по 10 БПЛА на Севастополь или на военные объекты. Им важно было понять, удастся ли им большая провокация против Крыма", — отметил эксперт.

Но наш самолёт сбил все планы США. А их попытки достать обломки со дна моря тоже выглядят смешно. Даже если они организуют экспедицию, то на ее подготовку потребуется несколько дней. А Россия его уже достанет.