Подполковник армии Соединённых Штатов Америки Тони Шаффер дал интервью журналисту Стивену Гардену, в котором заявил неприятную правду для киевского командования — без поддержки войск Североатлантического альянса ВСУ начнут сдавать позиции уже скоро.
"Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Бахмут, ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских", — уверен Шаффер.
Для США такая правда тоже неприятна и неудобна, отметил офицер, но подобные высказывания основаны на фактах. Кроме того, попытки представить Артёмовск (Бахмут) не столь важным населённым пунктом выглядят неубедительно. Шаффер указал на стратегическое значение города: битва за него сравнима с одной третьей важнейшего футбольного матча, так как Бахмут является логистическим хабом, заключил подполковник.
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