Подполковник армии США Тони Шаффер: Украина скоро потерпит поражение без поддержки войск стран НАТО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник армии Соединённых Штатов Америки Тони Шаффер дал интервью журналисту Стивену Гардену, в котором заявил неприятную правду для киевского командования — без поддержки войск Североатлантического альянса ВСУ начнут сдавать позиции уже скоро.

"Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Бахмут, ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских", — уверен Шаффер.

Для США такая правда тоже неприятна и неудобна, отметил офицер, но подобные высказывания основаны на фактах. Кроме того, попытки представить Артёмовск (Бахмут) не столь важным населённым пунктом выглядят неубедительно. Шаффер указал на стратегическое значение города: битва за него сравнима с одной третьей важнейшего футбольного матча, так как Бахмут является логистическим хабом, заключил подполковник.