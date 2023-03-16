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Подполковник армии США Тони Шаффер: Украина скоро потерпит поражение без поддержки войск стран НАТО

0:58
Силовые структуры

Подполковник армии Соединённых Штатов Америки Тони Шаффер дал интервью журналисту Стивену Гардену, в котором заявил неприятную правду для киевского командования — без поддержки войск Североатлантического альянса ВСУ начнут сдавать позиции уже скоро.

Подполковник армии США Тони Шаффер: Украина скоро потерпит поражение без поддержки войск стран НАТО

"Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Бахмут, ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских", — уверен Шаффер.

Для США такая правда тоже неприятна и неудобна, отметил офицер, но подобные высказывания основаны на фактах. Кроме того, попытки представить Артёмовск (Бахмут) не столь важным населённым пунктом выглядят неубедительно. Шаффер указал на стратегическое значение города: битва за него сравнима с одной третьей важнейшего футбольного матча, так как Бахмут является логистическим хабом, заключил подполковник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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