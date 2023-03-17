РИА Новости: российские силовики предотвратили теракт в Запорожской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пособники украинских военных пытались устроить теракт против мирных жителей на территории Запорожской области, но российские силовики совместно с военной полицией сумели предотвратить трагедию, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

По его словам, установлено, к запланированному теракту причастны трое пособников ВСУ.

"Был предотвращён очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области. Всего задержано три пособника ВСУ", — цитирует Кодряна РИА Новости.

У пособников обнаружили схроны со взрывчаткой и оружие. Опасные предметы уничтожили на полигоне.