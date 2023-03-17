Пособники украинских военных пытались устроить теракт против мирных жителей на территории Запорожской области, но российские силовики совместно с военной полицией сумели предотвратить трагедию, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
По его словам, установлено, к запланированному теракту причастны трое пособников ВСУ.
"Был предотвращён очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области. Всего задержано три пособника ВСУ", — цитирует Кодряна РИА Новости.
У пособников обнаружили схроны со взрывчаткой и оружие. Опасные предметы уничтожили на полигоне.
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