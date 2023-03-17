CNN: Пентагон опасается запускать новые дроны над Чёрным морем, боясь истребителей ВВС РФ в Крыму

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После крушения американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper над акваторией Чёрного моря в Пентагоне решили оценить риск запуска новых дронов.

"Командование ВС США "внимательно изучает" маршруты беспилотников и оценивает, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно запускают истребители в Крым и из него", — сообщает агентство CNN.

Военные чиновники опасаются, что ограничение на полёты БПЛА снизит количество получаемых разведданных о ходе украинского конфликта, но в Пентагоне рассчитывают на "альтернативные способы сбора информации, такие как спутники-шпионы".

Ранее стало известно, что Вашингтон решил рискнуть ещё одним беспилотником MQ-9, который отправили изучать обстановку на месте падения предыдущего "Жнеца".