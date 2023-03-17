После крушения американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper над акваторией Чёрного моря в Пентагоне решили оценить риск запуска новых дронов.
"Командование ВС США "внимательно изучает" маршруты беспилотников и оценивает, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно запускают истребители в Крым и из него", — сообщает агентство CNN.
Военные чиновники опасаются, что ограничение на полёты БПЛА снизит количество получаемых разведданных о ходе украинского конфликта, но в Пентагоне рассчитывают на "альтернативные способы сбора информации, такие как спутники-шпионы".
Ранее стало известно, что Вашингтон решил рискнуть ещё одним беспилотником MQ-9, который отправили изучать обстановку на месте падения предыдущего "Жнеца".
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