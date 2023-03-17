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Марочко: на Купянском направлении ВСУ переходят на бесшумные миномёты

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины всё чаще используют боевые системы иностранного производства на Купянском направлении, заявил представитель НМ ДНР Андрей Марочко.

Марочко: на Купянском направлении ВСУ переходят на бесшумные миномёты

По его словам, на передовой появилось множество групп неприятеля с бесшумными миномётами.

"Они (миномёты. — Прим. ред.) опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел", — пояснил военный эксперт агентству РИА Новости.

Удалось установить, добавил Марочко, что польскими миномётами LMP-2017 вооружены маневренные группы боевиков.

Ранее в военном ведомстве США озвучили шокирующую цифру потерь украинской армии.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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