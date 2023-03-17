Вооружённые силы Украины всё чаще используют боевые системы иностранного производства на Купянском направлении, заявил представитель НМ ДНР Андрей Марочко.
По его словам, на передовой появилось множество групп неприятеля с бесшумными миномётами.
"Они (миномёты. — Прим. ред.) опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел", — пояснил военный эксперт агентству РИА Новости.
Удалось установить, добавил Марочко, что польскими миномётами LMP-2017 вооружены маневренные группы боевиков.
Ранее в военном ведомстве США озвучили шокирующую цифру потерь украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Если уцелевшие при взрыве трубы СП используют для строительства хаба в Калининграде, некоторые страны заартачатся, пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Демидов.