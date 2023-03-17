Марочко: на Купянском направлении ВСУ переходят на бесшумные миномёты

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины всё чаще используют боевые системы иностранного производства на Купянском направлении, заявил представитель НМ ДНР Андрей Марочко.

По его словам, на передовой появилось множество групп неприятеля с бесшумными миномётами.

"Они (миномёты. — Прим. ред.) опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел", — пояснил военный эксперт агентству РИА Новости.

Удалось установить, добавил Марочко, что польскими миномётами LMP-2017 вооружены маневренные группы боевиков.

Ранее в военном ведомстве США озвучили шокирующую цифру потерь украинской армии.