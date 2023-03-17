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Politico: на Западе и Украине растут сомнения в целесообразности удержания Артёмовска

1:00
Силовые структуры

В странах НАТО и на Украине начали всё больше сомневаться в целесообразности решения Киева удерживать Артёмовск любыми силами, сообщает Politico.

Politico: на Западе и Украине растут сомнения в целесообразности удержания Артёмовска

По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский не хочет идти на уступки, поэтому настаивает на продолжении обороны Артёмовска.

Авторы материала отметили, что Киев сталкивается с дефицитом боеприпасов и колоссальными потерями на этом направлении. Как пояснили журналисты, западные политики стали активно дискутировать о том, действительно ли Украине следует продолжать бои за Артёмовск.

"Растут сомнения насчёт целесообразности удержания разрушенного прифронтового города", — сказано в публикации.

Многие аналитики на Западе убеждены в том, что Киеву пора начать вывод украинских войск из Артёмовска, указали авторы. Обозреватели также подчеркнули: перегруппировку ВСУ вряд ли воспримут в качестве "массовой неудачи".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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