В странах НАТО и на Украине начали всё больше сомневаться в целесообразности решения Киева удерживать Артёмовск любыми силами, сообщает Politico.
По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский не хочет идти на уступки, поэтому настаивает на продолжении обороны Артёмовска.
Авторы материала отметили, что Киев сталкивается с дефицитом боеприпасов и колоссальными потерями на этом направлении. Как пояснили журналисты, западные политики стали активно дискутировать о том, действительно ли Украине следует продолжать бои за Артёмовск.
"Растут сомнения насчёт целесообразности удержания разрушенного прифронтового города", — сказано в публикации.
Многие аналитики на Западе убеждены в том, что Киеву пора начать вывод украинских войск из Артёмовска, указали авторы. Обозреватели также подчеркнули: перегруппировку ВСУ вряд ли воспримут в качестве "массовой неудачи".
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