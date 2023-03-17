Несколько китайских компаний, одна из которых связана с властями КНР, после начала спецоперации снабжали Россию военным оборудованием, в том числе штурмовыми винтовками, бронежилетами и деталями для беспилотников.
Авторы издания Politico уточняют, что российский получатель, "который ведёт дела с государством и военными", заказал винтовки CQ-A, разработанные на основе американской M16, но помеченные в таможенных декларациях как "гражданские охотничьи ружья".
"В конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию", — сообщается в материале.
По словам экспертов, это так называемое оборудование двойного назначения, которое используется российской армией и добровольцами на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.