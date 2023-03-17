Politico: Китай снабжает армию России штурмовыми винтовками, бронежилетами и деталями для дронов

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько китайских компаний, одна из которых связана с властями КНР, после начала спецоперации снабжали Россию военным оборудованием, в том числе штурмовыми винтовками, бронежилетами и деталями для беспилотников.

Авторы издания Politico уточняют, что российский получатель, "который ведёт дела с государством и военными", заказал винтовки CQ-A, разработанные на основе американской M16, но помеченные в таможенных декларациях как "гражданские охотничьи ружья".

"В конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию", — сообщается в материале.

По словам экспертов, это так называемое оборудование двойного назначения, которое используется российской армией и добровольцами на Украине.