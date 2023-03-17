Жителя Калуги оштрафовали за призывы взрывать автомобили с буквой Z

УФСБ по Калужской области проинформировало, что жителя региона оштрафовали на сумму 240 тыс. рублей. Он призывал взрывать военные автомобили с символом Z. Молодой человек признал свою вину, что подтверждает опубликованное УФСБ видео.

"В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 тысяч рублей", — сообщило ведомство.

Молодой человек в Telegram-чате призывал реализовать агрессивно-насильственные действия, совершать теракты, причинять физический и имущественный ущерб. Так осуждённый противодействовал спецоперации.