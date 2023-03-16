МК: Матвийчук проинформировал о страхе в войсках ВСУ по поводу котлов ВС РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные ВСУ обеспокоены продвижением ВС РФ сил на Краснолиманском направлении. О том, насколько оправданы опасения Украины, рассказал военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

"Потери в рядах ВСУ достигли такого масштаба, что украинские военные уже начали, что называется, "шевелить мозгами". Происходящие в Артёмовске события очень напрягают как командование на местах, так и рядовой состав. Однако военное руководство Украины продолжает перебрасывать туда все боеспособные части с других направлений", — сказал он в беседе с "МК".

Матвийчук отметил, что на других участках фронта оборона ВСУ слабеет. Это сказывается на моральном состоянии войск.

Эксперт объяснил, что продвижение ВС РФ в направлении Красного Лимана откроет возможности для окружения Северска, позволит выдвинуться к Славянску и Краматорску, уничтожить всю группировку ВСУ на этом участке. Далее армия выйдет на административные границы ДНР.