Марочко: российские военные теперь знают, как "разбираться" с бесшумными польскими миномётами

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы, воюющие на купянском направлении, научились справляться с группировками ВСУ, вооружёнными бесшумными западными миномётами. Такой информацией поделился военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее Марочко проинформировал о том, что на купянском направлении всё чаще фиксируется применение украинской армией западных боевых систем, в частности, бесшумных миномётов, при помощи которых отдельные группы ВСУ обстреливают российские позиции.

Военный полагает, что речь идёт о миномётах производства Польши, которые сейчас в ходу у совсем небольших групп ВСУ, не больше взвода.

"Они (группы ВСУ) перемещаются постоянно и ведут огонь по нашим позициям. Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена", — рассказал Марочко в эфире Первого канала.

Ранее Марочко пояснил, что польские миномёты работают, не издавая при этом никакого шума, поэтому не огонь отреагировать вовремя часто не получается.