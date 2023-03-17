Российские бойцы, воюющие на купянском направлении, научились справляться с группировками ВСУ, вооружёнными бесшумными западными миномётами. Такой информацией поделился военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко проинформировал о том, что на купянском направлении всё чаще фиксируется применение украинской армией западных боевых систем, в частности, бесшумных миномётов, при помощи которых отдельные группы ВСУ обстреливают российские позиции.
Военный полагает, что речь идёт о миномётах производства Польши, которые сейчас в ходу у совсем небольших групп ВСУ, не больше взвода.
"Они (группы ВСУ) перемещаются постоянно и ведут огонь по нашим позициям. Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена", — рассказал Марочко в эфире Первого канала.
Ранее Марочко пояснил, что польские миномёты работают, не издавая при этом никакого шума, поэтому не огонь отреагировать вовремя часто не получается.
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