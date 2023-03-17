Подполковник Марочко: ВСУ создают ложные позиции на участке Сватово — Кременная

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные идут на хитрость, оборудуя ложные позиции на участке боевых действий Сватово — Кременная, следует из заявления подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются ввести в заблуждение российских военнослужащих. По его словам, украинские солдаты нередко прячут свои позиции, а также создают фальшивые.

"На участке Сватово — Кременная ВСУ оборудуют ложные позиции", — подтвердил Марочко.

Как пояснил подполковник, бойцы РФ регулярно сталкиваются с макетами бронетехники и артиллерийского оборудования Украины на этом направлении спецоперации. Он подчеркнул: Киев пытается перехитрить российскую армию и скрыть реальные места сосредоточения военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно, что сибиряки из группировки ВС РФ "Отважные" уничтожили отряд украинских десантников в районе Кременной.