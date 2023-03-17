Украинские военные идут на хитрость, оборудуя ложные позиции на участке боевых действий Сватово — Кременная, следует из заявления подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются ввести в заблуждение российских военнослужащих. По его словам, украинские солдаты нередко прячут свои позиции, а также создают фальшивые.
"На участке Сватово — Кременная ВСУ оборудуют ложные позиции", — подтвердил Марочко.
Как пояснил подполковник, бойцы РФ регулярно сталкиваются с макетами бронетехники и артиллерийского оборудования Украины на этом направлении спецоперации. Он подчеркнул: Киев пытается перехитрить российскую армию и скрыть реальные места сосредоточения военнослужащих ВСУ.
Ранее стало известно, что сибиряки из группировки ВС РФ "Отважные" уничтожили отряд украинских десантников в районе Кременной.
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