Политолог: Россия даст ответ на размещение Польшей РСЗО HIMARS рядом с Калининградской областью

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полученные из США установки HIMARS будут размещены недалеко от границ с Калининградской областью. Чем на это может ответить Россия, объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Андрей Кошкин.

Эксперт заметил, что поляки то строят стену, то призывают все свои бронетанковые части для того, чтобы ни в коем случае в своё время беременные женщины, которые прибыли для того, чтобы пересечь белорусско-польскую границу и двигаться дальше, не прошли.

"А теперь поляки строят и минируют всё поле, которое при этом находится рядом с границей Белоруссии. И сейчас весьма активно тоже выстраивают заграждения с российской областью — с Калининградской. То есть вот эти приготовления, естественно, и характеризуют весьма агрессивную направленность и польской элиты, и вооружённых сил против союзного государства", — считает аналитик.

По мнению собеседника издания, на все эти действия у России есть противодействия.

"И если они ставят РСЗО HIMARS, у нас есть, чем ответить — и "Смерчи", и "Солнцепёки", которые в состоянии противодействовать и превышают порою по тактико-техническим характеристикам натовское вооружение", — заключил политолог.