ВС Украины, получив западные истребители МиГ-29, могут начать наносить удары новыми дальнобойными ракетами по позициям русской армии в глубине обороны. Такое мнение высказал "МК" военный эксперт Андрей Клинцевич.
Часть самолётов западных союзников у украинской армии будут выступать в роли истребителей, пытаясь уничтожить технику ВС РФ в воздухе. Другую часть ВСУ могут использовать как платформы, с которых будут наноситься ракетные удары по целям на земле.
"Нам нужно будет чётко выявлять, на каких аэродромах они будут базироваться и наносить удары, чтобы инфраструктурно воспрепятствовать их применению", — сказал Клинцевич.
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