Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Накануне наступления ВС Украины против РФ хакеры CNMF готовят весеннюю кибератаку
Медведев призвал народ США восстать и вернуть себе страну: "Американцы, в бой!"
Экс-разведчик ВС США Риттер: план США по смещению Путина привел к провалу на Украине
В Newsweek заявили, что США не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины
Русский боец ищет девочку Наташу, которая его спасла
Военный корреспондент Сладков заявил, что спецоперация на Украине перешла в стадию активного ожидания
Отставку Беглова президент примет лично — Смоляк
Марков объяснил, почему власти США хотят арестовать Трампа: имеет все шансы выиграть выборы
Polestar представляет то, что похоже на новый BST Edition 270

В Вашингтон заявили, что Россия применяет на Украине китайские боеприпасы

0:47
Силовые структуры

В США заявили, что русские применяют в специальной военной операции китайские боеприпасы.

В Вашингтон заявили, что Россия применяет на Украине китайские боеприпасы

Об этом пишет информационное агентство Kyodo (Япония).

По словам издания, они узнали это от источников в американском правительстве. Якобы Вашингтон определил некие боеприпасы, обнаруженные на Украине, как китайские. Анализ их состава и иных факторов указывает, что вооружение было произведено в Китае, пишет автор японской газеты. Правда, какие именно боеприпасы обнаружили США, не раскрывается.

Пентагон на данный момент выясняет, были ли боеприпасы поставлены из КНР. Если все это будет доказано, то якобы Вашингтон готов принять меры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Гиацинт-Б": мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.

МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты
Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"
"Американцы вконец оборзели": Медведев о падении MQ-9 Reaper в Чёрном море
Захарова одним снимком унизила главу МИД Дании
Музыка под запретом: песни Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина запретили на радио в России
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Медведев недвусмысленно прокомментировал выдачу ордера на арест Путина
Правозащитник о решении Гаагского суда об аресте Путина: "Прав тот, у кого больше прав"
Правозащитник о решении Гаагского суда об аресте Путина: "Прав тот, у кого больше прав"
Последние материалы
Медведев призвал народ США восстать и вернуть себе страну: "Американцы, в бой!"
Экс-разведчик ВС США Риттер: план США по смещению Путина привел к провалу на Украине
Медбол как инструмент для хорошей тренировки
В Newsweek заявили, что США не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины
Русский боец ищет девочку Наташу, которая его спасла
Военный корреспондент Сладков заявил, что спецоперация на Украине перешла в стадию активного ожидания
Возьмите взрослую кошку из приюта: ей нужны дом и любящий хозяин
Бразилия и ЮАР не будут выполнять решение МУС по Путину
Отставку Беглова президент примет лично — Смоляк
Пять вспомогательных упражнений для корпуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников