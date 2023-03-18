В Вашингтон заявили, что Россия применяет на Украине китайские боеприпасы

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США заявили, что русские применяют в специальной военной операции китайские боеприпасы.

Об этом пишет информационное агентство Kyodo (Япония).

По словам издания, они узнали это от источников в американском правительстве. Якобы Вашингтон определил некие боеприпасы, обнаруженные на Украине, как китайские. Анализ их состава и иных факторов указывает, что вооружение было произведено в Китае, пишет автор японской газеты. Правда, какие именно боеприпасы обнаружили США, не раскрывается.

Пентагон на данный момент выясняет, были ли боеприпасы поставлены из КНР. Если все это будет доказано, то якобы Вашингтон готов принять меры.