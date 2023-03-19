Helsingin Sanomat: пятеро финских наёмников получили ранения на Украине

Пятеро наёмников из Финляндии получили ранения на Украине, сообщили финские СМИ. По их данным, трое из них находятся в больнице.

"Получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения лодыжек", — передаёт Helsingin Sanomat.

Известно, что двоих уже отпустили после медосмотра, трое находятся на реабилитации. Однако, издание не уточнило, в какой области Украины боевики получили ранения и вернутся ли обратно в ВСУ.