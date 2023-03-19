Шурыгин: тактика Суровикина в СВО на Украине оказалась верной

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Владислав Шурыгин дал оценку российскому командованию, которое в том числе находится непосредственно на полях сражений.

Он отметил, что сейчас наблюдается большое преимущество, так как командиры уже "обстрелялись и закалились" в боях.

"Это настоящие псы войны. Они войну чувствуют левой ноздрей. Даже по тишине на фронте они понимают, где и что происходит. Интенсивность обстрела даёт им полную информацию: просто кто-то пьяный выстрелил по нам, или идёт прощупывание, или просто дежурная стрельба", — сказал Шурыгин в эфире "Соловьёв.live".

Он отметил, что такие навыки являются основой и "золотым фондом", который позволяет России быть уверенной, что наступление ВСУ не получится таким, как планирует Киев.

Кроме того, российская армия начала "зарываться", строя линии фортификационной обороны. Когда Сергей Суровикин был назначен главкомом СВО, ВС РФ перешла в стратегическую оборону.

"Мы увидели, что вся наша огромная армия начинает закапываться в землю. Тогда все жили в иллюзии быстрой войны. <…> Спустя 4 месяца мы понимаем, насколько вовремя были приняты эти решения. Одно из главных решений — никуда не торопиться", — заключил Шурыгин.