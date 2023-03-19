РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные в зоне проведения спецоперации разгромили колонну бронетехники НАТО, которая была передана украинской армии.

Как сообщает "Русская весна", Вооружённые силы Украины (ВСУ) стремятся прорвать российскую оборону, однако бойцы РФ успешно отражают удары.

"На кадрах уничтожение очередной бронегруппы из американских бронетранспортёров М113", — сказано в комментарии к соответствующей видеозаписи.

По информации издания, российским военным удалось сжечь четыре бронетранспортёра украинской армии. При этом точное место атаки не раскрывается. Известно лишь, что видеозапись была сделана не на Запорожском направлении, где разворачиваются активные боевые действия.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили бронетехнику на прорыв в Пологовском районе Запорожской области. Российская разведка своевременно обнаружила украинских боевиков, после чего подразделения РФ открыли огонь про противнику.