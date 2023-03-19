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RusVesna.su: ВС Украины бросили бронетехнику на прорыв в Запорожской области у Орехова

0:47
Силовые структуры

Бронегруппа ВС Украины пытается атаковать позиции ВС России в Запорожской области возле города Орехов. Разведка своевременно обнаруживает противника, ведутся ожесточённые бои.

RusVesna.su: ВС Украины бросили бронетехнику на прорыв в Запорожской области у Орехова

Военкоры "Русской весны" сообщают подробности:

"Бронегруппа из более десятка единиц техники, включая танки и НАТОвские БМП, атаковала позиции 291 полка в Пологовском районе Запорожской области".

Российские бойцы уничтожили пять единиц техники противника, несколько единиц затрофеили. Бой вёлся с применением артиллерии, танков и ПТРК. Порядка 20 украинских боевиков ликвидированы, несколько ВСУшников захвачены в плен живыми.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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