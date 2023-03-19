RusVesna.su: ВС Украины бросили бронетехнику на прорыв в Запорожской области у Орехова

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бронегруппа ВС Украины пытается атаковать позиции ВС России в Запорожской области возле города Орехов. Разведка своевременно обнаруживает противника, ведутся ожесточённые бои.

Военкоры "Русской весны" сообщают подробности:

"Бронегруппа из более десятка единиц техники, включая танки и НАТОвские БМП, атаковала позиции 291 полка в Пологовском районе Запорожской области".

Российские бойцы уничтожили пять единиц техники противника, несколько единиц затрофеили. Бой вёлся с применением артиллерии, танков и ПТРК. Порядка 20 украинских боевиков ликвидированы, несколько ВСУшников захвачены в плен живыми.