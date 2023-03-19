Бронегруппа ВС Украины пытается атаковать позиции ВС России в Запорожской области возле города Орехов. Разведка своевременно обнаруживает противника, ведутся ожесточённые бои.
Военкоры "Русской весны" сообщают подробности:
"Бронегруппа из более десятка единиц техники, включая танки и НАТОвские БМП, атаковала позиции 291 полка в Пологовском районе Запорожской области".
Российские бойцы уничтожили пять единиц техники противника, несколько единиц затрофеили. Бой вёлся с применением артиллерии, танков и ПТРК. Порядка 20 украинских боевиков ликвидированы, несколько ВСУшников захвачены в плен живыми.
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