"Отважные" продолжают наступление на фронте у Сватово-Кременной. Как передают с мест, батальон пошёл в наступление на позиции ВСУ. В ходе атаки используются "Солнцепёки" и РСЗО. Они буквально сжигают технику и позиции боевиков.
Перед атаками штурмовых групп на позиции врага обрушивается огненный вихрь из РСЗО, гаубиц и танков. Как рассказали сами бойцы, ВСУ держат здесь усиленную оборону. Прорываться приходится с боем ценой больших усилий.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.