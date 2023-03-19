"Бешеные псы" из Сибири устроили огненный ад для ВСУ у Кременной

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Отважные" продолжают наступление на фронте у Сватово-Кременной. Как передают с мест, батальон пошёл в наступление на позиции ВСУ. В ходе атаки используются "Солнцепёки" и РСЗО. Они буквально сжигают технику и позиции боевиков.

Перед атаками штурмовых групп на позиции врага обрушивается огненный вихрь из РСЗО, гаубиц и танков. Как рассказали сами бойцы, ВСУ держат здесь усиленную оборону. Прорываться приходится с боем ценой больших усилий.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.