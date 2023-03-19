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"Бешеные псы" из Сибири устроили огненный ад для ВСУ у Кременной

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Силовые структуры

"Отважные" продолжают наступление на фронте у Сватово-Кременной. Как передают с мест, батальон пошёл в наступление на позиции ВСУ. В ходе атаки используются "Солнцепёки" и РСЗО. Они буквально сжигают технику и позиции боевиков.

"Бешеные псы" из Сибири устроили огненный ад для ВСУ у Кременной

Перед атаками штурмовых групп на позиции врага обрушивается огненный вихрь из РСЗО, гаубиц и танков. Как рассказали сами бойцы, ВСУ держат здесь усиленную оборону. Прорываться приходится с боем ценой больших усилий.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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