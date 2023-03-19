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Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирным путём

0:56
Силовые структуры

Президент Владимир Путин ответил на вопрос: "Почему Россия не начала спецоперацию на Украине в 2014 году?". Ответ стал очевидным.

Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирным путём

Москва рассчитывала на то, что ситуация в Донбассе разрешится мирным способом. Но сейчас выяснилось, что "нас просто водили за нос", сказал Путин. Так называемы западные партнёры не планировали закончить всё миром, а лишь накачивали Украину оружием и готовили её к боевым действиям.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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