Президент Владимир Путин ответил на вопрос: "Почему Россия не начала спецоперацию на Украине в 2014 году?". Ответ стал очевидным.
Москва рассчитывала на то, что ситуация в Донбассе разрешится мирным способом. Но сейчас выяснилось, что "нас просто водили за нос", сказал Путин. Так называемы западные партнёры не планировали закончить всё миром, а лишь накачивали Украину оружием и готовили её к боевым действиям.
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.