Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирным путём

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин ответил на вопрос: "Почему Россия не начала спецоперацию на Украине в 2014 году?". Ответ стал очевидным.

Москва рассчитывала на то, что ситуация в Донбассе разрешится мирным способом. Но сейчас выяснилось, что "нас просто водили за нос", сказал Путин. Так называемы западные партнёры не планировали закончить всё миром, а лишь накачивали Украину оружием и готовили её к боевым действиям.