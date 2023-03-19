Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о текущей ситуации на фронте. ВСУ постепенно повышают градус обстановки: участились и артобстрелы, и локальные вылазки.

Эксперт отметил, что готовится эскалация конфликта. Ходаковский сравнил это ожидание с ощущением схода лавины в воздухе, которая ещё висит.

Комбат подчеркнул, что ВС РФ не теряют время впустую и используют каждый день, чтобы подтянуть за уши войска. Командиры на местах проходят обучения и тренируют личный состав.

"У нас давно уже налажена практика взаимообмена всем, что представляет ценность, и я вам скажу — армия имеет все шансы со временем не просто восстановить свой потенциал, но и превзойти его. Но это будет немного позже, а пока нужно не дать противнику развить успех", — заключил Ходаковский.