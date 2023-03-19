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Марков о плане наступательной операции ВСУ: группировка готовится для прорыва с Запорожья

1:03
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о предполагаемом заседании командования ВСУ, на котором подробно изложили план наступления украинской армии.

Марков о плане наступательной операции ВСУ: группировка готовится для прорыва с Запорожья

Марков рассказал, что 18 марта якобы состоялась встреча Владимира Зеленского с главой Пентагона США Ллойдом Остиным, помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Согласно неподтверждённой информации, 22 — 23 марта ВСУ нанесут удары вокруг Бахмута.

"Якобы группировка ВСУ вокруг Бахмута 70 тысяч. Есть и основная группировка ВСУ, которая готовится для прорыва с Запорожья к Азовскому морю по нескольким направлениям. Но сейчас Бахмут политический приоритет для Зеленского. Суть плана его", — объяснил политический эксперт.

Ранее Сергей Марков рассказал, что США решили закончить конфликт на Украине арестом Владимира Путина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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