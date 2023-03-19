Марков о плане наступательной операции ВСУ: группировка готовится для прорыва с Запорожья

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о предполагаемом заседании командования ВСУ, на котором подробно изложили план наступления украинской армии.

Марков рассказал, что 18 марта якобы состоялась встреча Владимира Зеленского с главой Пентагона США Ллойдом Остиным, помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Согласно неподтверждённой информации, 22 — 23 марта ВСУ нанесут удары вокруг Бахмута.

"Якобы группировка ВСУ вокруг Бахмута 70 тысяч. Есть и основная группировка ВСУ, которая готовится для прорыва с Запорожья к Азовскому морю по нескольким направлениям. Но сейчас Бахмут политический приоритет для Зеленского. Суть плана его", — объяснил политический эксперт.

Ранее Сергей Марков рассказал, что США решили закончить конфликт на Украине арестом Владимира Путина.