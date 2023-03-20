Российские бойцы подразделения ВДВ пресекли попытку украинских националистов приблизиться к своим позициям, сообщили в Минобороны РФ. Прицельным огнём из автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулемётов "Корд" они отразили атаку ВСУ.
На каком именно направлении боевых действий произошло столкновение, в ведомстве не уточнили.
"Массированным прицельным огнём из стрелкового оружия, автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулемётов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", — сообщили в ведомстве.
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