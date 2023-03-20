МО: бойцы ВДВ РФ отразили атаку ВСУ "Пламенем" и "Кордом"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы подразделения ВДВ пресекли попытку украинских националистов приблизиться к своим позициям, сообщили в Минобороны РФ. Прицельным огнём из автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулемётов "Корд" они отразили атаку ВСУ.

На каком именно направлении боевых действий произошло столкновение, в ведомстве не уточнили.

"Массированным прицельным огнём из стрелкового оружия, автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулемётов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", — сообщили в ведомстве.