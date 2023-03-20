ВС РФ на чётырех языках призвали боевиков ВСУ сдаться с берега Каховского водохранилища

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты российской армии впервые с начала военной спецоперации обратились с украинским боевикам с берега Каховского водохранилища. Бойцы ВС РФ призывают противника добровольно сложить оружие и сдаться. Текст обращения был записан на нескольких языках — английском, французском, польском и украинском.

"Мы пытаемся достучаться до них при помощи звуковых сообщений и убедить их в том, что делать здесь нечего", — заявил один из солдат российской армии в репортаже РИА Новости.

По его словам, боевики ВСУ должны вернуться домой к семьям, а не погибать за интересы киевского режима.

Женский голос из колонок рассказал украинским солдатам о реальной ситуации на фронте, а также напомнил об отношении правительства Незалежной к ним. Далее прозвучал призыв сложить оружие и сдаться. Солдаты ВС РФ отметили, что противник активизировался на своих позициях после послания.