Военспец Василий Дандыкин прокомментировал сообщения об участившихся боевых вылетах украинских пилотов в зону проведения спецоперации.
В беседе с "Известиями" он отметил, что самолёты и вертолёты Вооружённых сил Украины (ВСУ) довольно редко подлетают к линии боевого соприкосновения, однако в последнее время наблюдается активизация работы украинской авиации. Специалист счёл такую тактику Киева "отчаянным шагом" и "билетом в один конец".
"Остатки украинской авиации пытаются хоть как-то наносить удары с воздуха, но наши подразделения противовоздушной обороны (ПВО) их близко не подпускают", — поделился Дандыкин.
Как подчеркнул эксперт, киевский режим хочет сохранить оставшиеся вертолёты и самолёты для попытки наступления.
Ранее командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов заявил, что лучшие пилоты ВСУ погибли, пока ждали поставок истребителей F-16 от стран Запада.
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