Военспец Дандыкин об активизации украинской авиации в зоне СВО: "Билет в один конец"

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец Василий Дандыкин прокомментировал сообщения об участившихся боевых вылетах украинских пилотов в зону проведения спецоперации.

В беседе с "Известиями" он отметил, что самолёты и вертолёты Вооружённых сил Украины (ВСУ) довольно редко подлетают к линии боевого соприкосновения, однако в последнее время наблюдается активизация работы украинской авиации. Специалист счёл такую тактику Киева "отчаянным шагом" и "билетом в один конец".

"Остатки украинской авиации пытаются хоть как-то наносить удары с воздуха, но наши подразделения противовоздушной обороны (ПВО) их близко не подпускают", — поделился Дандыкин.

Как подчеркнул эксперт, киевский режим хочет сохранить оставшиеся вертолёты и самолёты для попытки наступления.

Ранее командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов заявил, что лучшие пилоты ВСУ погибли, пока ждали поставок истребителей F-16 от стран Запада.