Командующий ВВС Украины: лучшие пилоты ВСУ погибли, пока ждали истребителей F-16

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько лучших пилотов Украины погибли, пока ожидали поставок от Североатлантического альянса истребителей F-16, заявил командующий ВВС страны генерал Сергей Голубцов. По его словам, украинская техника очень устарела.

Голубцов пожаловался на промедление НАТО с поставками военных истребителей. И подчеркнул, что на тренажёрах, на которых обучали ВСУшников американские инструкторы, пилоты показывают высокие результаты. Однако НАТО медлит с поставками качественной техники, посетовал генерал.

"Украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода, — заявил Голубцов Times. — Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования".