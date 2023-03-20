Несколько лучших пилотов Украины погибли, пока ожидали поставок от Североатлантического альянса истребителей F-16, заявил командующий ВВС страны генерал Сергей Голубцов. По его словам, украинская техника очень устарела.
Голубцов пожаловался на промедление НАТО с поставками военных истребителей. И подчеркнул, что на тренажёрах, на которых обучали ВСУшников американские инструкторы, пилоты показывают высокие результаты. Однако НАТО медлит с поставками качественной техники, посетовал генерал.
"Украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода, — заявил Голубцов Times. — Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования".
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