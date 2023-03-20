В последнее время часто звучат мысли о том, что Украина не успевает подготовиться к контрнаступлению весной. Однако такая информация не соответствует действительности. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в интервью "24 каналу".
Он добавил, что активность России по некоторым направлениям пока не уменьшается, а украинским военным на передовой линии очень сложно — им приходится сдерживать мощное давление российской армии. Однако, по мнению эксперта, в таком режиме россияне не смогут продержаться долго.
Полковник ВСУ спрогнозировал, что примерно через месяц россияне начнут "сдуваться".
"Ни одна армия мира не может более 1 — 2 месяцев совершать такие активные наступательные действия", — подчеркнул Свитан.
По его мнению, напряжение в Донбассе будет постепенно спадать, а потом ВСУ перейдут в контрнаступление.
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