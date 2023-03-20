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Ходаковский о положении ВСУ в Бахмуте: служит нам примером, как не нужно делать

1:16
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что Украина может послужить для России негативным примером, показав, чего не нужно делать на фронте.

Ходаковский о положении ВСУ в Бахмуте: служит нам примером, как не нужно делать

Ходаковский рассказал об интервью украинского командира американскому изданию, в котором он жаловался, что кадровые военные ВСУ погибли в Бахмуте, а мобилизованным не дают время на должную подготовку, бросая их в бой на сложные участки фронта.

"Обольщаться подобными откровениями не стоит", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Военачальник считает, что командир ВСУ своими жалобами пытается доказать США, что Украине нужно представить дополнительную помощь.

Он отметил, что помимо Бахмута существует ещё протяжённая линия фронта с низкой интенсивностью боевых действий.

"Один только Бахмут не в состоянии решить задачу по утилизации дееспособных частей противника, которые сейчас как раз и готовятся к ожидаемому наступлению. Но главное — мы наблюдаем подход, который, явленный неважно, в какой части пространства, — должен своим негативным результатом служить нам примером, как не нужно делать", — объяснил Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о разнице между добровольцами и мобилизованными на СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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