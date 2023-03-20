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Польша чуть не объявила войну России. Что это было?

Силовые структуры » Министерство обороны

Руководство МИД Польши опровергло слова посла в Париже Яна Росцишевского о вступлении страны в конфликт на Украине и в войну с ядерной Россией. Варшава испугалась последствий и быстро открестилась от подобных заявлений.

Посол Польши во Франции Росцишевский в интервью французскому каналу LCI высказался в том ключе, что Польша готова вступить в открытый конфликт с Россией на Украине, так как Запад не должен допустить победы России, поскольку это будет означать поражение западного мира. Поляки с честью исполнят свою миссию по защите "цивилизованного мира".

Согласно заявлению посольства, Росцишевского "неправильно поняли" и вырвали его слова из контекста заявления.

Якобы никаких милитаристских планов у Варшавы на случай проигрыша Украины нет: страна не планирует вступать в конфликт с Россией на Украине, даже когда у ВСУ закончатся силы и солдаты.

В общем, Варшава сдала назад быстро и без попыток сохранить первоначальный смысл заявления. Выяснилось, что слова посла надо понимать как обещание Киеву помощи от всех союзников, а не только поляков — и не очередной русско-польской войной, а "поставками вооружений и техники".

Тему наёмников из Польши обошли молчанием, хотя известно, что очень большое количество польских "джентльменов удачи" воюет на просторах Украины.

"Мысль о том, что "перемирие Украине пока не нужно" и "вступление в прямой конфликт с Россией", которое прозвучало от Польши, имеет интересную подоплёку. Да, слова посла Польши во Франции уже опровергли, заявив, что они "вырваны из контекста". Но на самом деле, опровержение имеет значительную долю лукавства" — рассказал Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Претензии поляков на часть Украины, как и необходимость для них краха режима Зеленского, очевидны и понятны. Так что, заявление, скажем так, сделано на будущее, но признание того, что Украина потерпит поражение, часть земель уйдёт под контроль Польши. Но сейчас так говорить нельзя, политически нельзя, так как поляки тоже несамостоятельная страна", — добавил эксперт.

"В любом случае, слова и скорое их опровержение показывают, насколько близок финал истории с Украиной, и что в победу и сохранение режима Зеленского, целостности его страны по итогу — никто не верит, даже на Западе, где уже открыто показывают свой интерес", — заключил журналист.

"Часть украинцев расстроилась (потому что поняла — Польша после кончины Киева будет биться с РФ за свои "новые земли"), часть обрадовалась — дескать, Польша вступит в битву с русскими, а она — в НАТО, поэтому Альянс войдёт в войну", — заявил Pravda.Ru международный исследователь Георгий Рипер.

"Вот только они забывают, что 5 пункт устава Альянса не действует в случае агрессии страны НАТО (поэтому и Турция после сбития Су-24 не получила бы поддержку Альянса). И второе: военная помощь по этому 5 пункту может быть не бомбардировками врага или ракетными ударами, а, например, эшелоном сухпайков или дизельного топлива с 10 ящиками снарядов", — добавил он.

Польша чуть не объявила войну России, благо устное заявление посла — не casus belli (повод для войны в ответ на действие), и его быстро дезавуировали. Что это было? Поляки прошли "по краю" знакомства с особенностями работы "Цирконов", "Кинжалов", "Искандеров" и "Ярсов" — согласны оба эксперта.

При этом, премьер Польши заявил о планах разместить американские РСЗО HIMARS и в разы усилить группировку войск недалеко от границы с Россией — у Калининграда.

В ответ Россия усиливает созданный (и воссозданный) потенциал внутри Калининградской области, а Александр Лукашенко стал "ядерным Батькой" и усиливает армию.

Эксперты "Ватфор" включили в "усиление" — кроме имеющизся ВС РБ, сил ВКС и Балтийского флота:

  • ОТРК "Искандер-М",
  • "Бастионы",
  • ракеты "Кинжал",
  • ПВО С-400.
  • самолёты Су-24, Су-35, МиГ-31, А-50
  • "Калибры".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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