Скотт Риттер: Залужный попытался скрыть от США реальные потери Украины

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный скрывает реальные потери армии от министра обороны США Ллойда Остина. Об этом разведчик заявил в интервью на YouTube-канале.

По мнению Риттера, главная причина сокрытия потерь заключается в том, что дальнейшую военную помощь Киеву американцы поддерживать не стали бы, если бы знали о катастрофическом положении украинских войск.

Многие солдаты ВСУ числятся без вести попавшими и не попадают в отчёты Украины перед США, добавил офицер.

"Фактически Украина уничтожает свои собственные войска. Это немыслимо", — поделился своим мнением разведчик.

По его словам, Залужный обманывает Пентагон, и в США это знают.