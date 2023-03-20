Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный скрывает реальные потери армии от министра обороны США Ллойда Остина. Об этом разведчик заявил в интервью на YouTube-канале.
По мнению Риттера, главная причина сокрытия потерь заключается в том, что дальнейшую военную помощь Киеву американцы поддерживать не стали бы, если бы знали о катастрофическом положении украинских войск.
Многие солдаты ВСУ числятся без вести попавшими и не попадают в отчёты Украины перед США, добавил офицер.
"Фактически Украина уничтожает свои собственные войска. Это немыслимо", — поделился своим мнением разведчик.
По его словам, Залужный обманывает Пентагон, и в США это знают.
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