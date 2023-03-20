Анпилогов: у ВСУ есть резерв, который они могут использовать для удара в Артёмовске

У украинской армии всё ещё есть возможность изменить ситуацию в Артёмовске в свою пользу в случае применения резерва, который пока остаётся неиспользованным. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

В качестве аргумента эксперт сообщил, что на линии соприкосновения до сих пор не было замечено последней и главной надежды ВСУ — техники, поставленной Западом. Анпилогов напомнил, что речь идёт о наделавших много шума танках Leopard, Challenger, БТР "Страйкер" и БМП "Брэдли".

"Вся эта материальная часть находится где-то в тылу. По официальной версии, все это накоплено для весеннего наступления, для которого уже назвали дату. Якобы, как высказался Подоляк, 10 мая", — сказал Анпилогов в беседе с "Украиной.ру".

При этом эксперт посоветовал не верить тому, что говорят киевские власти по поводу обещанного контрнаступления. Анпилогов усомнился, что Киев ударит по Мелитополю и Бердянску, как было им анонсировано ранее. Эксперт полагает, что новое западное вооружение украинские власти бросят в самые горячие на сегодня зоны, в частности, Артёмовск.