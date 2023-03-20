У украинской армии всё ещё есть возможность изменить ситуацию в Артёмовске в свою пользу в случае применения резерва, который пока остаётся неиспользованным. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
В качестве аргумента эксперт сообщил, что на линии соприкосновения до сих пор не было замечено последней и главной надежды ВСУ — техники, поставленной Западом. Анпилогов напомнил, что речь идёт о наделавших много шума танках Leopard, Challenger, БТР "Страйкер" и БМП "Брэдли".
"Вся эта материальная часть находится где-то в тылу. По официальной версии, все это накоплено для весеннего наступления, для которого уже назвали дату. Якобы, как высказался Подоляк, 10 мая", — сказал Анпилогов в беседе с "Украиной.ру".
При этом эксперт посоветовал не верить тому, что говорят киевские власти по поводу обещанного контрнаступления. Анпилогов усомнился, что Киев ударит по Мелитополю и Бердянску, как было им анонсировано ранее. Эксперт полагает, что новое западное вооружение украинские власти бросят в самые горячие на сегодня зоны, в частности, Артёмовск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.