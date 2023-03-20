О правилах безопасности при атаках беспилотников рассказал генеральный директор ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев.
Эксперт по БПЛА не рекомендует гражданам РФ вступать в схватку с беспилотниками. Он отметил, что стрельба по летательным аппаратам (своим или вражеским) может быть опасна.
Ранее Елена Зеленская рассказала, как жительница Киева обезвредила беспилотник с помощью банки с солёными помидорами.
Бабинцев рассказал, что многие БПЛА выполняют гражданские функции.
Он предостерёг от стрельбы по беспилотникам, так как не исключено, что именно в этом была задумка врага.
"Если вдруг вы пальнули, условно, из двустволки, а дрон несёт заряд или другой опасный груз, то такое попадание может привести к взрыву или к распылению опасных веществ", — цитирует слова специалиста Общественная Служба Новостей.
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