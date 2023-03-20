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Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам

0:57
Силовые структуры

О правилах безопасности при атаках беспилотников рассказал генеральный директор ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев.

Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам

Эксперт по БПЛА не рекомендует гражданам РФ вступать в схватку с беспилотниками. Он отметил, что стрельба по летательным аппаратам (своим или вражеским) может быть опасна.

Ранее Елена Зеленская рассказала, как жительница Киева обезвредила беспилотник с помощью банки с солёными помидорами.

Бабинцев рассказал, что многие БПЛА выполняют гражданские функции.

Он предостерёг от стрельбы по беспилотникам, так как не исключено, что именно в этом была задумка врага.

"Если вдруг вы пальнули, условно, из двустволки, а дрон несёт заряд или другой опасный груз, то такое попадание может привести к взрыву или к распылению опасных веществ", — цитирует слова специалиста Общественная Служба Новостей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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