Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О правилах безопасности при атаках беспилотников рассказал генеральный директор ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев.

Эксперт по БПЛА не рекомендует гражданам РФ вступать в схватку с беспилотниками. Он отметил, что стрельба по летательным аппаратам (своим или вражеским) может быть опасна.

Ранее Елена Зеленская рассказала, как жительница Киева обезвредила беспилотник с помощью банки с солёными помидорами.

Бабинцев рассказал, что многие БПЛА выполняют гражданские функции.

Он предостерёг от стрельбы по беспилотникам, так как не исключено, что именно в этом была задумка врага.

"Если вдруг вы пальнули, условно, из двустволки, а дрон несёт заряд или другой опасный груз, то такое попадание может привести к взрыву или к распылению опасных веществ", — цитирует слова специалиста Общественная Служба Новостей.