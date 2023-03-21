Экс-разведчик США Риттер: ВПК России справится с армией НАТО без помощи Китая

Оборонные предприятия России позволят армии этой страны справиться с войсками Североатлантического альянса даже без военной помощи со стороны Китая. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.

По его словам, власти КНР не будут поставлять Москве оружие и боеприпасы. Он считает, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России отлично функционирует на фоне украинского конфликта. Бывший разведчик убеждён: власти РФ, опасаясь угрозы со стороны НАТО, на протяжении нескольких десятилетий налаживали работу оборонных предприятий.

"Многие говорят, что Китай планирует оказывать военную поддержку России. Я не верю, что РФ это необходимо", — отметил Риттер в интервью, опубликованном на YouTube-канале политолога Ивана Онисимова.

Ранее Риттер сообщил, что украинскую армию в ближайшее время ждёт поражение из-за колоссальных потерь.