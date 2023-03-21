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Минобороны: Су-35 ВКС РФ сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой

1:14
Силовые структуры

В воздушном пространстве Балтики было зафиксировано присутствие двух бомбардировщиков B-52H ВВС США, которые направлялись к российским границам. В результате силы противовоздушной обороны РФ подняли в воздух истребитель Су-35 для сопровождения американских самолётов. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Минобороны: Су-35 ВКС РФ сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой

"После удаления иностранных военных самолётов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — говорится в заявлении военного ведомства.

В сообщении отмечается, что полёт российского Су-35 был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Государственная граница пересечена не была.

Ранее в районе Чёрного моря в воду рухнул американский дрон MQ-9 Reaper. В европейском командовании Вооружённых сил США (USEUCOM) утверждали, что истребитель Су-27 ВКС РФ задел крылом винт беспилотника, в результате чего аппарат упал в воду. Однако в Минобороны России подчеркнули, что самолёт не вступал в контакт с MQ-9.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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