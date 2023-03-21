Украинские военные под прикрытием дымовой завесы попытались перейти в наступление на Запорожском направлении, однако ВС России подавали атаку.
Как сообщил руководитель пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в интервью, опубликованном телеканалом "Звезда", подразделения Украины намеревались вытеснить российских солдат с позиций, расположенных в районе Новоданиловки Запорожской области.
По его словам, планы ВСУ провалились, ведь армия РФ сорвала нападение, ликвидировав технику противника.
Он добавил, что в результате неудачной наступательной операции киевский режим лишился трёх танков и трёх боевых бронированных автомобилей. Гордеев подчеркнул: мотострелковым подразделениям России удалось уничтожить до взвода украинских националистов. Кроме того, глава пресс-центра уточнил, что ВС РФ поразили украинскую гаубицу неподалёку от Гуляйполя.
Военные ВСУ уже не в первый раз пытаются использовать дымовую завесу перед наступлением на Запорожском направлении.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.