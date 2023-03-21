МО РФ: ВСУ пытались прорваться под прикрытием дымовой завесы в Запорожской области

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные под прикрытием дымовой завесы попытались перейти в наступление на Запорожском направлении, однако ВС России подавали атаку.

Как сообщил руководитель пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в интервью, опубликованном телеканалом "Звезда", подразделения Украины намеревались вытеснить российских солдат с позиций, расположенных в районе Новоданиловки Запорожской области.

По его словам, планы ВСУ провалились, ведь армия РФ сорвала нападение, ликвидировав технику противника.

Он добавил, что в результате неудачной наступательной операции киевский режим лишился трёх танков и трёх боевых бронированных автомобилей. Гордеев подчеркнул: мотострелковым подразделениям России удалось уничтожить до взвода украинских националистов. Кроме того, глава пресс-центра уточнил, что ВС РФ поразили украинскую гаубицу неподалёку от Гуляйполя.

Военные ВСУ уже не в первый раз пытаются использовать дымовую завесу перед наступлением на Запорожском направлении.