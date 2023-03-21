Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Mash: MQ-9 Reaper разведывал обстановку для ударов дронами ВСУ по порту Туапсе
Подполковник ЛНР Марочко рассказал о дефиците офицеров в ВСУ
Юрист Князев: все активы Volkswagen в России продадут с молотка
РВ: ВСУ бросают солдат и технику НАТО в "мясной штурм" в Запорожской области
РИА Новости: немецкая амуниция времён Великой Отечественной войны найдена под Херсоном
Вера Брежнева поделилась переживаниями с поклонниками: "Как раньше уже не будет"
Депутат Наумов: льготы семьям добровольцев и мобилизованных нужно уравнять
Аналитики ISW подтвердили продвижение ВС РФ в Бахмуте и под Авдеевкой
The Telegraph: творчество патриотически настроенных артистов сплотило всех россиян

МО РФ: ВСУ пытались прорваться под прикрытием дымовой завесы в Запорожской области

1:09
Силовые структуры

Украинские военные под прикрытием дымовой завесы попытались перейти в наступление на Запорожском направлении, однако ВС России подавали атаку.

МО РФ: ВСУ пытались прорваться под прикрытием дымовой завесы в Запорожской области

Как сообщил руководитель пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в интервью, опубликованном телеканалом "Звезда", подразделения Украины намеревались вытеснить российских солдат с позиций, расположенных в районе Новоданиловки Запорожской области.

По его словам, планы ВСУ провалились, ведь армия РФ сорвала нападение, ликвидировав технику противника.

Он добавил, что в результате неудачной наступательной операции киевский режим лишился трёх танков и трёх боевых бронированных автомобилей. Гордеев подчеркнул: мотострелковым подразделениям России удалось уничтожить до взвода украинских националистов. Кроме того, глава пресс-центра уточнил, что ВС РФ поразили украинскую гаубицу неподалёку от Гуляйполя.

Военные ВСУ уже не в первый раз пытаются использовать дымовую завесу перед наступлением на Запорожском направлении. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой

Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.

Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Впереди мощная битва — Шурыгин
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли Сергей Лебедев
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Нарушение правил обращения с оружием привело к гибели военных ВСУ в Черниговской области
Нарушение правил обращения с оружием привело к гибели военных ВСУ в Черниговской области
Последние материалы
Newsweek: объятия Путина и Си стали грозным намёком для США
Politico: Зеленский боится злить Китай своей критикой и ведёт игру с Си Цзиньпином
Журналист Михаил Шахназаров вновь раскритиковал поклонниц шоумена Максима Галкина*
Тысячи роскошных автомобилей, ввозимых в Россию, застряли из-за санкций в порту Бельгии
РИА Новости: Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в победе Украины
Минобороны Польши сообщило об открытии первого постоянного военного гарнизона США в стране
Минобороны: Су-35 ВКС РФ сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой
Минобороны: захват опорного пункта ВСУ российскими десантниками попал на видео
Продюсер Андрей Разин напомнил о словах певицы Аллы Пугачёвой Владимиру Путину
Экс-разведчик США Риттер: ВПК России справится с армией НАТО без помощи Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников