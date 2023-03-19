Появились обновлённые данные попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении в районе города Орехов.
Так, стало известно, что две тактические группы 128-й горно-штурмовой бригады противника, усиленные подразделениями территориальной обороны, провели разведку боем на позиции 291 полка 42-й мотострелковой дивизии ВС России, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Разведка с помощью беспилотников выявила колонну техники ВСУ. По целям отработали ПТУРы и артиллерия.
"Несколько единиц техники ВСУ подбиты, пехота частично поражена и рассеяна. Враг поддерживает атаку гаубицами, идёт интенсивная контрбатарейная борьба — наши бьют по позициям артиллерии за Ореховом", — передаёт источник.
Также имеется информация, что в пригороде Орехова находится порядка 15 единиц техники ВСУ. Противник использует дымовую завесу перед наступлением.
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