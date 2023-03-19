РВ: войска ВС РФ встречают бронегруппы ВСУ огнём при попытке прорыва на Запорожском направлении

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились обновлённые данные попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении в районе города Орехов.

Так, стало известно, что две тактические группы 128-й горно-штурмовой бригады противника, усиленные подразделениями территориальной обороны, провели разведку боем на позиции 291 полка 42-й мотострелковой дивизии ВС России, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Разведка с помощью беспилотников выявила колонну техники ВСУ. По целям отработали ПТУРы и артиллерия.

"Несколько единиц техники ВСУ подбиты, пехота частично поражена и рассеяна. Враг поддерживает атаку гаубицами, идёт интенсивная контрбатарейная борьба — наши бьют по позициям артиллерии за Ореховом", — передаёт источник.

Также имеется информация, что в пригороде Орехова находится порядка 15 единиц техники ВСУ. Противник использует дымовую завесу перед наступлением.