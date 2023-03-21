Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, как Вооружённые силы Российской Федерации намерены штурмовать Авдеевку.
По информации политика, в районе этого населённого пункта российские артиллеристы сталкиваются с укрепрайонами армии Украины. ВСУ необходимо лишить линий снабжения и окружить, отметил Гагин.
"Наши войска используют опыт, приобретённый во время штурмов Соледара и Артёмовска", — заявил советник врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия-24".
При этом политик подчеркнул, что говорить об окружении Авдеевки пока рано.
Ранее специалисты американского института изучения военных конфликтов признали, что армия РФ значительно продвинулась под Авдеевкой.
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