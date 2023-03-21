Советник Пушилина Гагин: ВС России используют опыт в Артёмовске при штурме Авдеевки

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, как Вооружённые силы Российской Федерации намерены штурмовать Авдеевку.

По информации политика, в районе этого населённого пункта российские артиллеристы сталкиваются с укрепрайонами армии Украины. ВСУ необходимо лишить линий снабжения и окружить, отметил Гагин.

"Наши войска используют опыт, приобретённый во время штурмов Соледара и Артёмовска", — заявил советник врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия-24".

При этом политик подчеркнул, что говорить об окружении Авдеевки пока рано.

Ранее специалисты американского института изучения военных конфликтов признали, что армия РФ значительно продвинулась под Авдеевкой.