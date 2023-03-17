По информации советника врио главы ДНР Яна Гагина, российскими военными на данный момент контролируется уже примерно 70 процентов Артёмовска.
"Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может даже уже более — до 70% самого города", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
До этого Гагин уже сообщал об оперативном окружении, в котором оказалась находящаяся в Артёмовске украинская группировка. Положение у остающихся здесь ВСУ практически безвыходное, ведь все дороги, подходящие к городу, простреливаются российскими артиллеристами.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ удалось закрепить свои позиции на заводе АЗОМ в Артёмовске, и они медленно, но верно надвигаются на пытающегося обороняться противника.
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