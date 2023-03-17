Советник Пушилина Гагин: ВС РФ взяли под контроль уже примерно 70 процентов территории Артёмовска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По информации советника врио главы ДНР Яна Гагина, российскими военными на данный момент контролируется уже примерно 70 процентов Артёмовска.

"Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может даже уже более — до 70% самого города", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

До этого Гагин уже сообщал об оперативном окружении, в котором оказалась находящаяся в Артёмовске украинская группировка. Положение у остающихся здесь ВСУ практически безвыходное, ведь все дороги, подходящие к городу, простреливаются российскими артиллеристами.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ удалось закрепить свои позиции на заводе АЗОМ в Артёмовске, и они медленно, но верно надвигаются на пытающегося обороняться противника.