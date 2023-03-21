Российский пограничник из автомата сбил беспилотник ВСУ "Валькирия"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Брянской области недалеко от украинской границы произошел уникальный случай отражения атаки дрона ВСУ. Российский пограничник умудрился сбить боевой беспилотник "Валькирия" автоматным огнём. Ранее ничего подобного ещё никому сделать не удавалось.

Об атаке украинского дрона боец сразу же сообщил командованию. Место падения беспилотника было оперативно обнаружено. Боекомплекта на нём не было. Какие тогда функции выполнял БПЛА, пока неизвестно. Сейчас на месте крушения дрона работают специалисты силовых ведомств и Минобороны.

Беспилотники "Валькирия" используются ВСУ с 2017 года. Они применяются преимущественно в разведывательных целях. Нести сколь либо существенный боекомплект дрон не может из-за малого размера. Дальность полета ограничена ёмкостью аккумуляторов. Максимальная скорость — порядка 70 километров в час.

Ранее США заявили, что пока не достали обломки беспилотника из Чёрного моря и вряд ли смогут.