Старший инспектор ВАИ Буланчиков в одиночку вывел колонну техники ВС РФ из-под обстрела ВСУ

Военный инспектор Иван Буланчиков был удостоен ордена Мужества за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Он выводил колонну военной техники из-под обстрела ВСУ, был ранен и получил орден за свои действия. В интервью "МК" он рассказал о подробностях своего подвига.

В тот день Буланчиков дежурил на блокпосту, ожидая прибытия автоколонны с военной техникой. Однако, когда произошёл обстрел со стороны украинских войск, военный инспектор решил вывести её из опасной зоны и спасти людей.

"Если бы этого не сделал, то потом мучила бы совесть, если бы что-то с людьми случилось. Вдруг кто-то бы погиб? Как я смог бы с этим жить?" — признался Буланчиков.