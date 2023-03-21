Пригожин позитивно оценил работу подразделения "Ахмат" на СВО

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил бойцов подразделения "Ахмат" с отличной работой в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба компании "Конкорд".
Предприниматель рассказал об успешном продвижении позиций на одном из важнейших направлений на СВО. Он пожелал подразделению "Ахмат" продолжать в том же духе.
"Прекрасно продвинулись на одном из важных направлений. Я от души поздравляю ребят, и так держать", — сказал Пригожин.
Отряды ЧВК "Вагнер" продолжают вести бои под Бахмутом. Недавно стало известно о взятии "музыкантами" села Берховка и завода "Востокмаш". Евгений Пригожин оценил ситуацию в Бахмуте как тяжелую, где бои идут за каждый квадратный метр.
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