Коротченко призвал создать в РФ командование ядерных сил в ответ на поставки ВСУ снарядов с ураном

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец Игорь Коротченко призвал создать командование нестратегических ядерных сил и вернуть в российские войска тактические ядерные боеприпасы в качестве ответа на решение Великобритании передать украинской армии снаряды, содержащие обеднённый уран.

По его словам, такой шаг России позволит надёжно сдержать боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил эксперт, тактическими ядерными боеприпасами, которые хранятся на объектах Министерства обороны РФ, могут быть переоснащены комплексы "Искандер" ЗВО и ЦВО, корабли с "Калибрами" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Необходимо создать командование нестратегических ядерных сил с подчинением начальнику Генштаба", — подчеркнул Коротченко в беседе с РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в случае применения военными ВСУ опасных боеприпасов предоставит Минску снаряды с настоящим ураном. Он призвал Запад остановить соответствующие поставки на Украину во избежание эскалации конфликта.