Польский наёмник Садзиковский умер в полевом госпитале ВСУ по неизвестной причине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Житель Польши Павел Садзиковский вступил в ряды так называемого Интернационального легиона Украины и начал воевать на стороне ВСУ. Однако вскоре появилась информация, что польский наёмник погиб в ходе боевых действий в районе Кременной.

Спустя несколько дней солдаты российской армии взяли в плен одного из офицеров ВСУ, у которого нашли рапорт, свидетельствующий о том, что Садзиковский не погиб, а получил ранение. Наёмнику оказали первую помощь, затем эвакуировали в 66-й военно-полевой госпиталь, где продолжили проводить реанимационные мероприятия.

"После всех вышеописанных действий польский наёмник умер по "неизвестной причине". Видимо что-то знал", — отметили военкоры Telegram-канала "Работайте, братья".