Житель Польши Павел Садзиковский вступил в ряды так называемого Интернационального легиона Украины и начал воевать на стороне ВСУ. Однако вскоре появилась информация, что польский наёмник погиб в ходе боевых действий в районе Кременной.
Спустя несколько дней солдаты российской армии взяли в плен одного из офицеров ВСУ, у которого нашли рапорт, свидетельствующий о том, что Садзиковский не погиб, а получил ранение. Наёмнику оказали первую помощь, затем эвакуировали в 66-й военно-полевой госпиталь, где продолжили проводить реанимационные мероприятия.
"После всех вышеописанных действий польский наёмник умер по "неизвестной причине". Видимо что-то знал", — отметили военкоры Telegram-канала "Работайте, братья".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.