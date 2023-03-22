Клинцевич: ВСУ начнут контрудар под Бахмутом с атаки на склады и штабы ВС РФ

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что группировка украинской армии не может перейти в контрнаступление в Бахмуте (Артёмовске) из-за непогоды. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать город, жертвуя солдатами ВСУ и военной техникой. Однако на данный момент под контролем Киева осталось всего 30 процентов территорий Бахмута. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Клинцевич.

"Сырскому нужно деблокировать город, он хочет большим охватом вклиниться в наши силы. Но войти в стык российских подразделений у них не получится, потому что мы сразу же отсечём это наступление", — отметил он в беседе с "МК".

Таким образом, у украинской армии есть единственный вариант — найти уязвимые места в обороне ВС РФ. Клинцевич не исключает, что противник попытается устранить угрозу окружения Северска и Бахмута. В таком случае всё будет зависеть от скорости реакции российской армии, поскольку ВСУ накапливают мощные резервы в районе Часова Яра для усиления своей группировки.

Аналитик полагает, что обещанное контрнаступление Киева начнётся с ударов по складам и штабам ВС РФ при помощи беспилотников или ракет. Затем последует массированная атака по передней обороне, далее в ход пойдут штурмовые группы, спрогнозировал эксперт.