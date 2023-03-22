Дмитрий Медведев: поставки западного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что западная военная помощь Киеву приближает мир к ядерному конфликту.

"Каждый день поставок иностранного оружия на украину в конечном счёте приближает ядерный апокалипсис", — сказал Медведев, отвечая на вопросы пользователей Сети.

Также он отметил, что Запад и Украина не верили до конца в решимость России и её президента Владимира Путина. Но они просчитались. Сейчас последствия будут серьёзнее, чем они могли бы быть в случае подписания документа с РФ в декабре, заключил политик на видео, опубликованном в его Telegram-канале.